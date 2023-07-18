Ракетний удар у квітні по Умані. У лікарні померла 24-та жертва

За його словами, не у лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко. Увесь цей час медики боролись за її життя після осколкового поранення.

"П'ять операцій... та на жаль. Співчуття рідним! Не пробачимо", - написав Табурець.

Раніше було відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули 23 людини. З них - шестеро дітей.

Ракетний удар по Умані

Російські війська вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Спочатку повідомлялось про 4 загиблих, потім - про 6. Пізніше стало відомо вже про 7 загиблих та 9 госпіталізованих.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

Пізніше він додав, що рятувальна операція буде тривати, доки не буде впевненості, що "під завалами більше нікого не залишилося". За його словами, загиблих дітей неможливо впізнати, а доля їхніх батьків невідома.

Своєю чергою, Міністерство оборони Росії опублікувало зображення пуску ракети з підписом: "Точно в ціль", порадівши смертельним атакам по мирних жителів Умані.

Додамо, що окрім Умані під час масованого удару по Україні, у Дніпрі загинули жінка та 2-річна дитина. Також в Українці Київської області уламки ракети впали на багатоповерхівку. Внаслідок чого постраждала дитина, її госпіталізували.

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