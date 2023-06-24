Ракетний удар по Києву. З'явилося відео перших хвилин після влучання уламків в багатоповерхівку

Після влучання у Києві уламків збитої ворожої цілі у житлову багатоповерхівку у Солом'янському районі під час нічного ракетного удару 24 червня правоохоронці разом із рятувальниками займалися деблокуванням мешканців висотки з-під завалів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.
Столичні поліцейські показали перші хвилини рятувальних операцій під час тієї цинічної повітряної атаки окупантів.
Так, патрульні спільно з рятувальниками ДСНС допомагали деблокувати людей з-під завалів, евакуювали із зруйнованих помешкань громадян та супроводжували їх у безпечне місце.
"Друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і тримайтеся поблизу місць укриття. Бережіть себе та своїх рідних. Ми завжди поруч і готові прийти на допомогу", - йдеться у публікації.
На опублікованих кадрах видно, як проводилися рятувальні операції у зруйнованих квартирах житлової висотки учора вночі.
Відео: рятувальні операції у Солом'янському районі Києва після ракетної атаки вночі 24 червня
Минулої ночі під час масштабної повітряної тривоги, коли РФ запустила по Україні ракети, уламки збитої нашою ППО цілі в Києві поцілили у житловий будинок в Солом'янському районі. В результаті у 24-поверховій будівлі було пошкоджено квартири на 16, 17, 18 та 19 поверхах. Також пошкодження зазнали й близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці у момент попадання уламків ракети.
Внаслідок ворожої атаки в Києві загинули троє людей, ще 11 постраждали.
Пожежу у висотці вдалося ліквідувати близько 6:30 ранку. До ліквідації наслідків було залучено 90 осіб та 22 одиниці рятувальників техніки.
За даними Київської МВА, тієї в повітряному просторі біля столиці ППО ЗСУ було збито понад 20 російських ракет . Всього ж окупанти для атаки по Україні використовували 51 ракету та 2 ударні дрони. Українські військові збили 41 ракету противника та 1 "Шахед".
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