Атака на Дніпро та Самар: вже понад 100 поранених та 11 загиблих

Як відзначив Лисак, внаслідок обстрілу постраждали Дніпро та Самар.

Дніпро

Через атаку постраждала інфраструктура міста. Станом на зараз відомо про:

вісім загиблих цивільних;

84 поранених, серед яких 62 - госпіталізовані. Наразі семеро людей перебувають у важкому стані.

Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dsns_telegram)

На місці працюють комунальні служби, національна гвардія, Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зокрема розгорнуто штаб, уся допомога надається на місці.

За словами голови ОВА, рух потягів відновлений.

Самар

У Самарі, станом на зараз, відомо про:

11 поранених, з яких восьмеро були госпіталізовані. Половина - "важких";

двоє загиблих.

Кількість загиблих та поранених зросла

Згідно з даними ОВА, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9.

"Також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню", - додає ОВА.