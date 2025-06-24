Атака на Дніпро та Самар: вже понад 100 поранених та 11 загиблих

Внаслідок ранкового терористичного обстрілу у Дніпропетровській області кількість загиблих до 11. Поранення отримали більше сотні людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
Як відзначив Лисак, внаслідок обстрілу постраждали Дніпро та Самар.
Через атаку постраждала інфраструктура міста. Станом на зараз відомо про:
Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dsns_telegram)
На місці працюють комунальні служби, національна гвардія, Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зокрема розгорнуто штаб, уся допомога надається на місці.
За словами голови ОВА, рух потягів відновлений.
У Самарі, станом на зараз, відомо про:
Згідно з даними ОВА, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9.
"Також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню", - додає ОВА.
Сьогодні, 24 червня, терористи атакували балістикою Дніпро. Внаслідок обстрілу пошкодження отримали:
Детальніше про ворожий обстріл Дніпра - у матеріалі РБК-Україна.
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