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Атака на Дніпро та Самар: вже понад 100 поранених та 11 загиблих

Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ранкового терористичного обстрілу у Дніпропетровській області кількість загиблих до 11. Поранення отримали більше сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Як відзначив Лисак, внаслідок обстрілу постраждали Дніпро та Самар. 

Дніпро 

Через атаку постраждала інфраструктура міста. Станом на зараз відомо про: 

  • вісім загиблих цивільних;
  • 84 поранених, серед яких 62 - госпіталізовані. Наразі семеро людей перебувають у важкому стані.  
 

Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dsns_telegram)

На місці працюють комунальні служби, національна гвардія, Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зокрема розгорнуто штаб, уся допомога надається на місці. 

За словами голови ОВА, рух потягів відновлений. 

Самар

У Самарі, станом на зараз, відомо про:

  • 11 поранених, з яких восьмеро були госпіталізовані. Половина - "важких";
  • двоє загиблих.  

Кількість загиблих та поранених зросла

Згідно з даними ОВА, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9. 

"Також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню", - додає ОВА. 

Ракетний обстріл Дніпра

Сьогодні, 24 червня, терористи атакували балістикою Дніпро. Внаслідок обстрілу пошкодження отримали:

  • потяг "Одеса-Запоріжжя";
  • школи, гуртожиток, гімназія;
  • лікарня та поліклініка;
  • адміністративна будівля;
  • приватний сектор.

Детальніше про ворожий обстріл Дніпра - у матеріалі РБК-Україна.

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