Атака на Дніпро та Самар: вже понад 100 поранених та 11 загиблих

Внаслідок ранкового терористичного обстрілу у Дніпропетровській області кількість загиблих до 11. Поранення отримали більше сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Як відзначив Лисак, внаслідок обстрілу постраждали Дніпро та Самар. Дніпро Через атаку постраждала інфраструктура міста. Станом на зараз відомо про: вісім загиблих цивільних;

84 поранених, серед яких 62 - госпіталізовані. Наразі семеро людей перебувають у важкому стані. Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dsns_telegram) На місці працюють комунальні служби, національна гвардія, Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зокрема розгорнуто штаб, уся допомога надається на місці. За словами голови ОВА, рух потягів відновлений. Самар У Самарі, станом на зараз, відомо про: 11 поранених, з яких восьмеро були госпіталізовані. Половина - "важких";

двоє загиблих. Кількість загиблих та поранених зросла Згідно з даними ОВА, кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9. "Також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню", - додає ОВА.