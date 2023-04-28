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Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані: фоторепортаж з місця трагедії

Фото: росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Умані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 28 квітня завдали ракетного удару по дев'ятиповерховому будинку в місті Умань Черкаської області. Внаслідок цинічної атаки ворога зруйнований цілий під'їзд будинку.

Фоторепортаж з місця трагедії публікує РБК-Україна у своєму матеріалі нижче.

Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що рятувальники все ще розбирають завали пошкодженого будинку. Російська ракета зруйнувала практично цілий під'їзд. Залишки завалів продовжують горіти. Крім того, вибухом повибивало вікна в сусідніх будинках.

Що відомо про ракетний удар

Росія під час сьогоднішньої масованої атаки випустила по Україні 23 ракети, сили протиповітряної оборони збили 21 ворожу ціль.

Одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку в Умані, під завалами опинилися люди. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок обстрілу міста пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, проводиться поквартирний обхід.

Станом на 13:50 відомо про 15 загиблих та щонайменше 18 поранених, половину з них госпіталізували. Серед поранених є двоє дітей.

"Двоє з них - діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома. Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося", - заявив президент Володимир Зеленський.

В Умані оголошено триденний траур через масований обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

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