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Ракетний обстріл Одеської області: з-під завалів вилучили тіло охоронця

Фото: з-під завалів в Одеській області після ракетного удару 8 травня дістали тіло охоронця (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 8 травня, з-під завалів продовольчого підприємства в Одеській області після ракетного удару дістали тіло загиблого.

Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Так, за її словами, з-під завалів дістали тіло охоронця.

Як повідомлялось, одеські рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району. До цього було відомо про трьох поранених та одну людину вважали зниклою безвісти.

Нагадаємо, російські окупанти завдали цієї ночі в Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря. До цього в Одесі пролунали звуки вибухів увечері в неділю, 7 травня, на тлі оголошеної в області повітряної тривоги.

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Одеса