Ракетна атака на Україну та масове звільнення воєнкомів: новини за 11 серпня

Війна Росії проти України

Українські військові ліквідували ще 580 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252 780 військових.

За даними британської розвідки, частини білоруської армії проведуть навчання біля країн НАТО. Їх інструктуватимуть найманці групи "Вагнера".

Ракетна атака на Україну

У пʼятницю в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що зафіксовано пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" із МіГ-31К у напрямку Київської області. Незабаром у Києві повідомили про кілька вибухів, працювала ППО.

У Вінницькій та Хмельницькій областях також повідомили про вибухи.

Згодом місцева влада повідомила про падіння уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі Києва. Крім того, в цьому районі уламки впали на вулиці Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку.

Росіяни вдарили по Івано-Франківській області

Російська ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик.

У Куп'янському районі оголосили примусову евакуацію дітей

У Куп'янському районі Харківської області місцева влада оголосила примусову евакуацію дітей із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій.

Пентагон про війну в Україні: ситуація не ідеальна, але армія зробила диво

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що ситуація на фронті в Україні далеко не ідеальна. Але українські війська зробили диво, відкинувши російських окупантів на оборонні позиції.

Він зазначив, що в Україні тривають важкі та жорстокі бої.

Німеччина готова надати Україні ракети Taurus, але за однієї умови, - Spiegel

Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus найближчими місяцями. Водночас канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати ракети, щоб українські війська не могли завдавати ударів по території Росії.

Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки ТЦК

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК.

РНБО рекомендувало головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зокрема після проходження перевірки СБУ.

Зеленський оголосив про звільнення всіх обласних воєнкомів

В Україні буде звільнено всіх обласних воєнкомів. На думку президента, керувати військкоматами мають військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму.

Шмигаль анонсував нову форму навчання у дистанційних школах

Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити нову форму навчання у дистанційних школах. Зокрема, учні вивчатимуть український компонент шкільної програми. Це 6-8 годин на тиждень. Решту предметів діти опанують в школах країн, де перебувають.

Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з Британією, - Єрмак

Україна розпочала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Британією. Подібні обговорення продовжуються і зі Сполученими Штатами.

Італія почала допомагати з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі

Італія залучила дві авторитетні культурні установи, щоб допомогти відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі. Його минулого місяця обстріляла російська армія.

Єгипет відмовляється передавати Україні зброю на прохання США, - WSJ

Єгипет не планує надавати свою зброю Україні у відповідь на численні прохання Сполучених Штатів. Американські офіційні особи, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна, попросили Єгипет поставити зброю Україні, бажаючи допомогти Києву подолати нестачу боєприпасів.

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