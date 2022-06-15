Когда ракета Starship полетит в космос: Маск раскрыл планы

Для получения лицензии SpaceX необходимо внести несколько правок в свою заявку.

Ожидается, что первый орбитальный полет ракеты-носителя состоится уже в июле 2022 года со стартовой площадки SpaceX в Бока-Чика, которая известна, как Starbase.

"Starship будет готов к полету в следующем месяце. Вчера вечером я участвовал в оценке прогресса в Хай Бэй и Мега Бэй", - написал Маск в своем Twitter-аккаунте.

Уже в этот понедельник, 13 июня, FAA приняло решение, которое завершило оценку программы. Компания Маска должна выполнить более 74 поправок, прежде чем подать заявку на получение лицензии.

После лицензии, SpaceX сможет совершать 5 орбитальных и 5 суборбитальных запусков в год, а также проводить испытания B7 и S24.