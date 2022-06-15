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Когда ракета Starship полетит в космос: Маск раскрыл планы

Фото: Илон Маск, основатель компаний "SpaceX" (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Сверхтяжелая ракета-носитель Starship уже вскоре полетит в космос. Однако, для начала компания SpaceX должна получить лицензию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерального авиационного управления США.

Для получения лицензии SpaceX необходимо внести несколько правок в свою заявку.

Ожидается, что первый орбитальный полет ракеты-носителя состоится уже в июле 2022 года со стартовой площадки SpaceX в Бока-Чика, которая известна, как Starbase.

"Starship будет готов к полету в следующем месяце. Вчера вечером я участвовал в оценке прогресса в Хай Бэй и Мега Бэй", - написал Маск в своем Twitter-аккаунте.

Уже в этот понедельник, 13 июня, FAA приняло решение, которое завершило оценку программы. Компания Маска должна выполнить более 74 поправок, прежде чем подать заявку на получение лицензии.

После лицензии, SpaceX сможет совершать 5 орбитальных и 5 суборбитальных запусков в год, а также проводить испытания B7 и S24.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.

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