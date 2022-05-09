UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракета попала в вертолет. В украинском небе погиб замкомандующего ВМС

Фото: полковник Игорь Бедзай (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Мороз

В украинском небе погиб заместитель командующего Военно-морских сил по авиации полковник Игорь Бедзай. В его вертолет попала ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора фонда "Вернись живым" Тараса Чмута.

"В украинском небе погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил - полковник Игорь Бедзай, более известный как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, возле Сак, Крым", - отметил он.

По его словам, 2014 году Бездай был одним из немногих из командования флота, кто организовал личный состав, подготовил технику и перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть

"Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию. Погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал", - добавил Чмут.

Напомним, ранее в бою на территории Харьковской области погиб журналист Максим Мединский, который воевал в составе Вооруженных сил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМСВойна России против Украины