ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракета попала в вертолет. В украинском небе погиб замкомандующего ВМС

Новина українською →
Киев, Понедельник 09 мая 2022 15:14
Ракета попала в вертолет. В украинском небе погиб замкомандующего ВМС Фото: полковник Игорь Бедзай (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Мороз

В украинском небе погиб заместитель командующего Военно-морских сил по авиации полковник Игорь Бедзай. В его вертолет попала ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора фонда "Вернись живым" Тараса Чмута.

"В украинском небе погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил - полковник Игорь Бедзай, более известный как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, возле Сак, Крым", - отметил он.

По его словам, 2014 году Бездай был одним из немногих из командования флота, кто организовал личный состав, подготовил технику и перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть

"Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию. Погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал", - добавил Чмут.

Напомним, ранее в бою на территории Харьковской области погиб журналист Максим Мединский, который воевал в составе Вооруженных сил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта