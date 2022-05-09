Ракета попала в вертолет. В украинском небе погиб замкомандующего ВМС

В украинском небе погиб заместитель командующего Военно-морских сил по авиации полковник Игорь Бедзай. В его вертолет попала ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора фонда "Вернись живым" Тараса Чмута.

"В украинском небе погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил - полковник Игорь Бедзай, более известный как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, возле Сак, Крым", - отметил он.

По его словам, 2014 году Бездай был одним из немногих из командования флота, кто организовал личный состав, подготовил технику и перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть

"Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию. Погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал", - добавил Чмут.