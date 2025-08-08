Рак картоплі загрожує врожаю: як розпізнати небезпечну хворобу й уникнути втрат

Рак картоплі - небезпечне захворювання, що загрожує городам і полям українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Чим небезпечний рак картоплі

Рак картоплі - небезпечне карантинне захворювання, що загрожує агровиробництву. Його спричиняє грибковий патоген Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, здатний:

повністю знищити урожай;

заблокувати вирощування картоплі на роки:

спричинити значні економічні втрати.

За інформацією експертів, цей гриб-паразит є одним із найбільш небезпечних карантинних організмів, що становить серйозну загрозу для сільськогосподарського виробництва.

У разі занесення збудника на поле вся продукція стає непридатною для реалізації, а заражена ділянка надовго втрачає придатність для вирощування картоплі та інших культур.

Через стійкість спор збудника в ґрунті, ліквідація вогнищ потребує:

тривалого часу;

суворого дотримання агротехнічних вимог.

Найчастіше це захворювання виявляється на присадибних ділянках, але загроза поширення на сільськогосподарські поля - залишається дуже високою.

"Рак картоплі становить загрозу не лише для конкретного поля чи фермерського господарства. У разі поширення збудника страждає увесь аграрний сектор, ускладнюється експортна діяльність та порушується фітосанітарна безпека держави", - пояснили у Держпродспоживслужбі.

Рак картоплі (фото: dpss.gov.ua)

Як розпізнати це захворювання

Основним господарем Synchytrium endobioticum є саме картопля (Solanum tuberosum). Захворювання уражує:

переважно - бульби та столони;

рідше - стебла та листя рослин.

Найбільш типовою ознакою є бородавчасті нарости на бульбах, які з часом стають схожими на цвітну капусту. При цьому ураження призводить до:

деформації;

загнивання бульб;

повної втрати товарного вигляду.

Це робить картоплю непридатною для споживання або продажу.

Чим небезпечний рак картоплі та як проявляється (інфографіка: dpss.gov.ua)

Шляхи поширення раку картоплі

Патоген передається різними шляхами, зокрема через:

заражений садивний матеріал;

інфікований ґрунт (у тому числі на колесах сільськогосподарської техніки);

тару;

гній;

паводкові води;

навіть повітряні потоки - у разі висихання заражених решток на полі.

"Через високу здатність спор до виживання у несприятливих умовах, поширення збудника може бути малопомітним, але стрімким", - зауважили у Держпродспоживслужбі.

Як запобігти поширенню захворювання

Держпродспоживслужба закликає агровиробників і власників присадибних ділянок дотримуватись комплексу заходів, спрямованих на профілактику та раннє виявлення раку картоплі:

використовувати сертифікований, здоровий садивний матеріал, стійкий до Synchytrium endobioticum;

здійснювати сортозаміну кожні 4-5 років (навіть для стійких сортів), аби уникнути адаптації збудника;

дотримуватись сівозміни - віддавати перевагу вирощуванню зернових, зернобобових і технічних культур, уникати пасльонових;

не залужувати поля в осередках зараження (вирощування багаторічних трав на таких ділянках є неприйнятним);

забезпечувати просторову ізоляцію насіннєвих посівів - не менше 1 км від виробничих площ;

на присадибних ділянках - мити бульби перед висадкою у слабкому лужному розчині;

знищувати уражені бульби та рослинні рештки шляхом спалювання - не залишати їх на полі або на компостних купах;

не використовувати сирі заражені бульби на корм худобі (лише після термічної обробки), адже спори збудника не руйнуються у травному тракті тварин.

Заходи боротьби й шляхи поширення захворювання (інфографіка: dpss.gov.ua)

Що робити у разі підозри на рак картоплі

У разі виявлення підозрілих симптомів (наростів) на бульбах або інших частинах рослини українцям радять негайно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби у конкретній області.

"Регулярно перевіряйте поля - не ігноруйте навіть найменші симптоми", - зазначили спеціалісти.

Громадян закликали також не вживати самостійних заходів боротьби із захворюванням, адже неправильні дії можуть сприяти його подальшому поширенню.

"Профілактика, моніторинг і дотримання агротехнічних вимог - основа ефективного захисту врожаю", - підсумували у Держпродспоживслужбі.