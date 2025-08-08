Рак картоплі загрожує врожаю: як розпізнати небезпечну хворобу й уникнути втрат
Рак картоплі - небезпечне захворювання, що загрожує городам і полям українців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Чим небезпечний рак картоплі
Рак картоплі - небезпечне карантинне захворювання, що загрожує агровиробництву. Його спричиняє грибковий патоген Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, здатний:
- повністю знищити урожай;
- заблокувати вирощування картоплі на роки:
- спричинити значні економічні втрати.
За інформацією експертів, цей гриб-паразит є одним із найбільш небезпечних карантинних організмів, що становить серйозну загрозу для сільськогосподарського виробництва.
У разі занесення збудника на поле вся продукція стає непридатною для реалізації, а заражена ділянка надовго втрачає придатність для вирощування картоплі та інших культур.
Через стійкість спор збудника в ґрунті, ліквідація вогнищ потребує:
- тривалого часу;
- суворого дотримання агротехнічних вимог.
Найчастіше це захворювання виявляється на присадибних ділянках, але загроза поширення на сільськогосподарські поля - залишається дуже високою.
"Рак картоплі становить загрозу не лише для конкретного поля чи фермерського господарства. У разі поширення збудника страждає увесь аграрний сектор, ускладнюється експортна діяльність та порушується фітосанітарна безпека держави", - пояснили у Держпродспоживслужбі.
Рак картоплі (фото: dpss.gov.ua)
Як розпізнати це захворювання
Основним господарем Synchytrium endobioticum є саме картопля (Solanum tuberosum). Захворювання уражує:
- переважно - бульби та столони;
- рідше - стебла та листя рослин.
Найбільш типовою ознакою є бородавчасті нарости на бульбах, які з часом стають схожими на цвітну капусту. При цьому ураження призводить до:
- деформації;
- загнивання бульб;
- повної втрати товарного вигляду.
Це робить картоплю непридатною для споживання або продажу.
Чим небезпечний рак картоплі та як проявляється (інфографіка: dpss.gov.ua)
Шляхи поширення раку картоплі
Патоген передається різними шляхами, зокрема через:
- заражений садивний матеріал;
- інфікований ґрунт (у тому числі на колесах сільськогосподарської техніки);
- тару;
- гній;
- паводкові води;
- навіть повітряні потоки - у разі висихання заражених решток на полі.
"Через високу здатність спор до виживання у несприятливих умовах, поширення збудника може бути малопомітним, але стрімким", - зауважили у Держпродспоживслужбі.
Як запобігти поширенню захворювання
Держпродспоживслужба закликає агровиробників і власників присадибних ділянок дотримуватись комплексу заходів, спрямованих на профілактику та раннє виявлення раку картоплі:
- використовувати сертифікований, здоровий садивний матеріал, стійкий до Synchytrium endobioticum;
- здійснювати сортозаміну кожні 4-5 років (навіть для стійких сортів), аби уникнути адаптації збудника;
- дотримуватись сівозміни - віддавати перевагу вирощуванню зернових, зернобобових і технічних культур, уникати пасльонових;
- не залужувати поля в осередках зараження (вирощування багаторічних трав на таких ділянках є неприйнятним);
- забезпечувати просторову ізоляцію насіннєвих посівів - не менше 1 км від виробничих площ;
- на присадибних ділянках - мити бульби перед висадкою у слабкому лужному розчині;
- знищувати уражені бульби та рослинні рештки шляхом спалювання - не залишати їх на полі або на компостних купах;
- не використовувати сирі заражені бульби на корм худобі (лише після термічної обробки), адже спори збудника не руйнуються у травному тракті тварин.
Заходи боротьби й шляхи поширення захворювання (інфографіка: dpss.gov.ua)
Що робити у разі підозри на рак картоплі
У разі виявлення підозрілих симптомів (наростів) на бульбах або інших частинах рослини українцям радять негайно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби у конкретній області.
"Регулярно перевіряйте поля - не ігноруйте навіть найменші симптоми", - зазначили спеціалісти.
Громадян закликали також не вживати самостійних заходів боротьби із захворюванням, адже неправильні дії можуть сприяти його подальшому поширенню.
"Профілактика, моніторинг і дотримання агротехнічних вимог - основа ефективного захисту врожаю", - підсумували у Держпродспоживслужбі.
