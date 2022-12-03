Не рахують тіла загиблих? В РНБО пояснили, яка ситуація під Бахмутом зараз

Російські пропагандисти поширюють тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута (Донецька область), оскільки втрати там просто колосальні. Насправді йдеться йде не про втрати українських військових, а окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).
"Ворожі Telegram-канали поширюють слова командира добробату "Свобода" Петра Кузика, який в інтерв’ю заявив, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута, оскільки втрати там просто колосальні. Дане речення було вирване з контексту. В повній версії статті Кузик під словом "вони" має на увазі росіян, тому створені публікації є фейковими!" – йдеться в повідомленні.
В ЦПД додають, що тактикою Росії в районі Бахмута є вогневий вал та набіги на позиції українських військових великою кількістю живої сили.
"Тому втрати є з обох сторін, і це зрозуміло", - констатують в Центрі.
В РНБО також наводять слова керівника ОП Андрія Єрмака, який стверджує: "Вони (росіяни, - ред.) кладуть сотні людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону… Нічого не змінюється в орді. Люди там були "м'ясом" завжди, такими й лишатимуться, поки не підведуть голову".
Також, за даними ЦПД, аналітики NYT стверджують: "…враховуючи деградацію російських військ і брак боєприпасів після низки невдач, ця мета (утримання Бахмута, - ред.) виглядає малоймовірною, особливо після втрати ними плацдарму на північному сході".
Як повідомлялося, російські сили продовжують спрямовувати значну частину своїх спільних військових зусиль та вогневої могутності вздовж приблизно 15-кілометрової ділянки укріпленої лінії фронту навколо Бахмута.
За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, росіяни намагалися виконати політичні цілі та кинули велику кількість сил для того, щоб захопити Донецьку область, але зазнали поразки.
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