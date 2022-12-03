Не рахують тіла загиблих? В РНБО пояснили, яка ситуація під Бахмутом зараз

Російські пропагандисти поширюють тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута (Донецька область), оскільки втрати там просто колосальні. Насправді йдеться йде не про втрати українських військових, а окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Ворожі Telegram-канали поширюють слова командира добробату "Свобода" Петра Кузика, який в інтерв’ю заявив, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута, оскільки втрати там просто колосальні. Дане речення було вирване з контексту. В повній версії статті Кузик під словом "вони" має на увазі росіян, тому створені публікації є фейковими!" – йдеться в повідомленні.

В ЦПД додають, що тактикою Росії в районі Бахмута є вогневий вал та набіги на позиції українських військових великою кількістю живої сили.

"Тому втрати є з обох сторін, і це зрозуміло", - констатують в Центрі.

В РНБО також наводять слова керівника ОП Андрія Єрмака, який стверджує: "Вони (росіяни, - ред.) кладуть сотні людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону… Нічого не змінюється в орді. Люди там були "м'ясом" завжди, такими й лишатимуться, поки не підведуть голову".

Також, за даними ЦПД, аналітики NYT стверджують: "…враховуючи деградацію російських військ і брак боєприпасів після низки невдач, ця мета (утримання Бахмута, - ред.) виглядає малоймовірною, особливо після втрати ними плацдарму на північному сході".