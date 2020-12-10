Радуцкий назвал необходимое количество вакцинированных от COVID-19 для разрыва цепи

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что, для того, чтобы прервать цепь заболевания коронавирусом в Украине, необходимо вакцинировать 18-19 млн человек. По его словам, устойчивого иммунитета нет еще.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

Радуцкий добавил, что через несколько недель Министерство здравоохранения и правительство предоставят пошаговый план, как будет распределяться вакцина.

"Из-за тех 4 млн доз вопрос локдауна не снимается. К сожалению. Как минимум нам надо провакцинировать 18-19 млн. Тогда мы сможем говорить о прерывании цепи. Потому что стойкого иммунитета нет ... Мы где-то до середины лета будем иметь достаточное количество провакцинированных людей", - сказал он.

Напомним, правительство приняло решение о продлении карантина до конца зимы с усиленными ограничениями в период 8-24 января.

В то же время Михаил Радуцкий заявил, что, если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится, то усиленные ограничения могут ввести ранее 8 января. Правительство сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за 7 дней до введения.