В Раду со следующей недели не будут пропускать невакцинированных: кто попадет в здание

В Верховной раде ввели ограничения на вход в админздание. Усиление карантина в парламенте будет касаться невакцинированных лиц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной рады.
Согласно распоряжению, народные депутаты, работники Аппарата Верховной рады, помощники, представители СМИ и другие посетители смогут попасть в здание только при наличии одного из документов:
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что парламентский комитет планирует ввести дополнительные условия допуска к админзданиям.