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В Раду со следующей недели не будут пропускать невакцинированных: кто попадет в здание

Автор: Сергей Пышкин

В Верховной раде ввели ограничения на вход в админздание. Усиление карантина в парламенте будет касаться невакцинированных лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной рады.

Согласно распоряжению, народные депутаты, работники Аппарата Верховной рады, помощники, представители СМИ и другие посетители смогут попасть в здание только при наличии одного из документов:

  • сертификата о вакцинации, который будет подтверждать привитие одной или двумя дозами;
  • отрицательного ПЦР-теста, который действует в течение 72 часов;
  • отрицательного теста на антиген до коронавируса, который действует в течение 48 часов;
  • справки о выздоровлении от коронавируса.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что парламентский комитет планирует ввести дополнительные условия допуска к админзданиям.

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