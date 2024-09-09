Радник голови Мінстратегпрому загинув у ДТП разом із дружиною

"Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. Досі не віриться", - повідомив він.

Прощання з Олійником відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві.

Заступниця міністра Ганна Гвоздяр уточнила, що у ДТП загинула також дружина Олійника, Ніна. Вона додала, що Ярослав був важливою частиною команди та щирою людиною, яка присвятила своє життя боротьбі з ворогом.

Біографія

Ярослав Олійник доєднався до Збройних сил України у 2017 році, служив у підрозділі "Аеророзвідка" як оператор дронів. Він брав участь у боях у Київській, Чернігівській та Харківській областях, де допомагав звільняти Куп'янськ, а також активно навчав нових операторів дронів.