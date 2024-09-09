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Радник голови Мінстратегпрому загинув у ДТП разом із дружиною

Понеділок 09 вересня 2024 08:37
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Радник голови Мінстратегпрому загинув у ДТП разом із дружиною Фото: Ярослав Олійник (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 8 вересня, в автомобільній аварії загинув Ярослав Олійник, відомий під позивним "Локі", один з перших членів оновленої команди Міністерства стратегічних галузей та промисловості.

Про це заявив колишній міністр стратегічних галузей та промисловості Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. Досі не віриться", - повідомив він.

Прощання з Олійником відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві.

Заступниця міністра Ганна Гвоздяр уточнила, що у ДТП загинула також дружина Олійника, Ніна. Вона додала, що Ярослав був важливою частиною команди та щирою людиною, яка присвятила своє життя боротьбі з ворогом.

Біографія

Ярослав Олійник доєднався до Збройних сил України у 2017 році, служив у підрозділі "Аеророзвідка" як оператор дронів. Він брав участь у боях у Київській, Чернігівській та Харківській областях, де допомагав звільняти Куп'янськ, а також активно навчав нових операторів дронів.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада звільнила Камишіна. Він переходить на роботу в Офіс президента на посаду стратегічного радника президента.

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