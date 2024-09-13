В Раді закликали українців платити податки за OnlyFans: чи реально це

Що пропонує Гетьманцев

"Сфера створення платного контенту на "Only Fans" громадянами України стрімко зростає. Кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку. Нагадаю, що платник податку, який отримує доходи з джерел за межами України, за наслідками звітного податкового року зобов’язаний подати податкову декларацію, задекларувати такі суми з їх відповідним оподаткуванням", – написав Гетманцев 11 вересня у своєму Telegram.

Додамо, що OnlyFans – компанія, що базується в Лондоні. Користувачі платформи надають ексклюзивний контент еротичного характеру своїм підписникам й за це отримують гроші.

Гетманцев до прикладу навів суми заробітку українських користувачів платформи "Only Fans". Громадянка "С" одержала за створення платного контенту за декілька років понад 4 млн $, громадянка "К" – понад 3 млн $, а "Б" – близько 1,8 млн $.

"Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок – задекларувати доходи та сплатити податки", – додав чиновник.

Раніше Гетманцев повідомляв, що за IV квартал 2023 року міжнародні платформи сплатили майже $35 млн ПДВ – так званий податок на Google. З них OnlyFans сплатив $1,3 млн.

Чи законний заробіток через OnlyFans

В Україні діє стаття 301 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів.

Покарання за такий контент передбачає:

за зображення – до 3 років позбавлення волі

за відео, кіно і програми – до 5 років

якщо таку продукцію виготовляла група осіб або дохід від такого контенту був у великому розмірі (більше $7600) – до 7 років

Додамо також, що згідно із даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, з січня 2023 року кількість зареєстрованих проваджень по 301 статті ККУ різко зросла. В місяць їх реєструється до 360.

Кількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку (фото: Freepik)

Чи можна збільшити надходження у бюджет завдяки OnlyFans

"Створення контенту для OnlyFans заборонене в Україні, воно несе за собою кримінальну відповідальність. У реєстрі є багато вироків щодо осіб, які там заробляють. Навіть передача в особистих повідомленнях фотографій, які містять еротичні чи порнографічні елементи також караються законом. Така діяльність у нас на рівні із проституцією. Тому, по суті, зараз Гетманцев закликає українців платити податок на те, що заборонено", – каже партнер юридичної фірми GRACERS Людмила Куса.

За її словами, навіть якщо такий контент виставлятиме не фізична, а юридична особа, то це все одно не звільняє від відповідальності.

На думку Куси, у випадку легалізації подібної діяльності, податки від доходів на OnlyFans принесли б більше надходжень у держбюджет, аніж штрафи, які наразі накладаються за те, що люди створюють такий контент.

"У липні цього року модель OnlyFans оштрафували на 35 тисяч гривень за продукування порнографії. А за даними Гетманцева, громадянка "С" заробляє 4 млн $. Тобто суми податків від такої діяльності були б набагато більші, ніж від штрафів", – говорить експерт.

При цьому, Куса зауважує, що державі ще й доводиться витрачати на те, щоб відстежувати такий контент та доводити, що він має порнографічний характер, а також платити за експертизу цих матеріалів і вже після цього направити їх у суд.

"Тобто держава витрачає більше на те, щоб довести, що особа займається порно, ніж ми залишимо цю ситуацію у правовому полі і будемо брати за це податки", – пояснює Куса.

Чи просувають таким чином легалізацію порнографії

Вона не виключає, що заява Гетманцева щодо оподаткування діяльності на OnlyFans може бути зроблена з метою підготовки суспільства до легалізації порнографії в Україні.

"У Верховній Раді давно зареєстрований законопрект про те, аби легалізувати порнографію, яка не містить насилля або кадрів із дітьми. Якби його ухвалили, то це б дозволило знімати податок з українців, які заробляють на OnlyFans, але поки ця діяльність нелегальна", – каже Куса.