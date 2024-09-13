В Раді закликали українців платити податки за OnlyFans: чи реально це

Днями голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українці, які заробляють на акаунтах в OnlyFans, мають задекларувати свої доходи та сплачувати податки.
РБК-Україна розпитало юриста Людмилу Кусу про те, чи реально збирати податки із моделей OnlyFans.
"Сфера створення платного контенту на "Only Fans" громадянами України стрімко зростає. Кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку. Нагадаю, що платник податку, який отримує доходи з джерел за межами України, за наслідками звітного податкового року зобов’язаний подати податкову декларацію, задекларувати такі суми з їх відповідним оподаткуванням", – написав Гетманцев 11 вересня у своєму Telegram.
Додамо, що OnlyFans – компанія, що базується в Лондоні. Користувачі платформи надають ексклюзивний контент еротичного характеру своїм підписникам й за це отримують гроші.
Гетманцев до прикладу навів суми заробітку українських користувачів платформи "Only Fans". Громадянка "С" одержала за створення платного контенту за декілька років понад 4 млн $, громадянка "К" – понад 3 млн $, а "Б" – близько 1,8 млн $.
"Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок – задекларувати доходи та сплатити податки", – додав чиновник.
Раніше Гетманцев повідомляв, що за IV квартал 2023 року міжнародні платформи сплатили майже $35 млн ПДВ – так званий податок на Google. З них OnlyFans сплатив $1,3 млн.
В Україні діє стаття 301 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів.
Покарання за такий контент передбачає:
Додамо також, що згідно із даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, з січня 2023 року кількість зареєстрованих проваджень по 301 статті ККУ різко зросла. В місяць їх реєструється до 360.
"Створення контенту для OnlyFans заборонене в Україні, воно несе за собою кримінальну відповідальність. У реєстрі є багато вироків щодо осіб, які там заробляють. Навіть передача в особистих повідомленнях фотографій, які містять еротичні чи порнографічні елементи також караються законом. Така діяльність у нас на рівні із проституцією. Тому, по суті, зараз Гетманцев закликає українців платити податок на те, що заборонено", – каже партнер юридичної фірми GRACERS Людмила Куса.
За її словами, навіть якщо такий контент виставлятиме не фізична, а юридична особа, то це все одно не звільняє від відповідальності.
На думку Куси, у випадку легалізації подібної діяльності, податки від доходів на OnlyFans принесли б більше надходжень у держбюджет, аніж штрафи, які наразі накладаються за те, що люди створюють такий контент.
"У липні цього року модель OnlyFans оштрафували на 35 тисяч гривень за продукування порнографії. А за даними Гетманцева, громадянка "С" заробляє 4 млн $. Тобто суми податків від такої діяльності були б набагато більші, ніж від штрафів", – говорить експерт.
При цьому, Куса зауважує, що державі ще й доводиться витрачати на те, щоб відстежувати такий контент та доводити, що він має порнографічний характер, а також платити за експертизу цих матеріалів і вже після цього направити їх у суд.
"Тобто держава витрачає більше на те, щоб довести, що особа займається порно, ніж ми залишимо цю ситуацію у правовому полі і будемо брати за це податки", – пояснює Куса.
Вона не виключає, що заява Гетманцева щодо оподаткування діяльності на OnlyFans може бути зроблена з метою підготовки суспільства до легалізації порнографії в Україні.
"У Верховній Раді давно зареєстрований законопрект про те, аби легалізувати порнографію, яка не містить насилля або кадрів із дітьми. Якби його ухвалили, то це б дозволило знімати податок з українців, які заробляють на OnlyFans, але поки ця діяльність нелегальна", – каже Куса.
Раніше ми писали про те, що Гетьманцев заявив, що за 7 місяців 2024 року гральний бізнес заплатив 9,6 млрд грн податків, що майже втричі більше, ніж рік тому. Втім, за оцінками експертів, 40-60% ринку азартних послуг перебуває у тіні.
Під час підготовки публікації використали матеріали: заяву Гетьманцева у Telegram, коментар юриста Людмили Куси, дані з ЄРДР та пост "Монополіст" у Telegram.
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