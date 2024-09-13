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В Раді закликали українців платити податки за OnlyFans: чи реально це

П'ятниця 13 вересня 2024 14:16
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В Раді закликали українців платити податки за OnlyFans: чи реально це Чи зможе Україна збільшити надходження у держбюджет завдяки OnlyFans (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Днями голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українці, які заробляють на акаунтах в OnlyFans, мають задекларувати свої доходи та сплачувати податки.

РБК-Україна розпитало юриста Людмилу Кусу про те, чи реально збирати податки із моделей OnlyFans.

Що пропонує Гетьманцев

"Сфера створення платного контенту на "Only Fans" громадянами України стрімко зростає. Кількість акаунтів збільшується в середньому втричі щороку. Нагадаю, що платник податку, який отримує доходи з джерел за межами України, за наслідками звітного податкового року зобов’язаний подати податкову декларацію, задекларувати такі суми з їх відповідним оподаткуванням", – написав Гетманцев 11 вересня у своєму Telegram.

Додамо, що OnlyFans – компанія, що базується в Лондоні. Користувачі платформи надають ексклюзивний контент еротичного характеру своїм підписникам й за це отримують гроші.

Гетманцев до прикладу навів суми заробітку українських користувачів платформи "Only Fans". Громадянка "С" одержала за створення платного контенту за декілька років понад 4 млн $, громадянка "К" – понад 3 млн $, а "Б" – близько 1,8 млн $.

"Позитивно ставлячись до будь-якого заробітку, не повʼязаного з насильством, наполегливо рекомендую таким громадянам все ж таки виконати податковий обовʼязок – задекларувати доходи та сплатити податки", – додав чиновник.

Раніше Гетманцев повідомляв, що за IV квартал 2023 року міжнародні платформи сплатили майже $35 млн ПДВ – так званий податок на Google. З них OnlyFans сплатив $1,3 млн.

Чи законний заробіток через OnlyFans

В Україні діє стаття 301 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів.

Покарання за такий контент передбачає:

  • за зображення – до 3 років позбавлення волі
  • за відео, кіно і програми – до 5 років
  • якщо таку продукцію виготовляла група осіб або дохід від такого контенту був у великому розмірі (більше $7600) – до 7 років

Додамо також, що згідно із даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, з січня 2023 року кількість зареєстрованих проваджень по 301 статті ККУ різко зросла. В місяць їх реєструється до 360.

В Раді закликали українців платити податки за OnlyFans: чи реально цеКількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку (фото: Freepik)

Чи можна збільшити надходження у бюджет завдяки OnlyFans

"Створення контенту для OnlyFans заборонене в Україні, воно несе за собою кримінальну відповідальність. У реєстрі є багато вироків щодо осіб, які там заробляють. Навіть передача в особистих повідомленнях фотографій, які містять еротичні чи порнографічні елементи також караються законом. Така діяльність у нас на рівні із проституцією. Тому, по суті, зараз Гетманцев закликає українців платити податок на те, що заборонено", – каже партнер юридичної фірми GRACERS Людмила Куса.

За її словами, навіть якщо такий контент виставлятиме не фізична, а юридична особа, то це все одно не звільняє від відповідальності.

На думку Куси, у випадку легалізації подібної діяльності, податки від доходів на OnlyFans принесли б більше надходжень у держбюджет, аніж штрафи, які наразі накладаються за те, що люди створюють такий контент.

"У липні цього року модель OnlyFans оштрафували на 35 тисяч гривень за продукування порнографії. А за даними Гетманцева, громадянка "С" заробляє 4 млн $. Тобто суми податків від такої діяльності були б набагато більші, ніж від штрафів", – говорить експерт.

При цьому, Куса зауважує, що державі ще й доводиться витрачати на те, щоб відстежувати такий контент та доводити, що він має порнографічний характер, а також платити за експертизу цих матеріалів і вже після цього направити їх у суд.

"Тобто держава витрачає більше на те, щоб довести, що особа займається порно, ніж ми залишимо цю ситуацію у правовому полі і будемо брати за це податки", – пояснює Куса.

Чи просувають таким чином легалізацію порнографії

Вона не виключає, що заява Гетманцева щодо оподаткування діяльності на OnlyFans може бути зроблена з метою підготовки суспільства до легалізації порнографії в Україні.

"У Верховній Раді давно зареєстрований законопрект про те, аби легалізувати порнографію, яка не містить насилля або кадрів із дітьми. Якби його ухвалили, то це б дозволило знімати податок з українців, які заробляють на OnlyFans, але поки ця діяльність нелегальна", – каже Куса.

Раніше ми писали про те, що Гетьманцев заявив, що за 7 місяців 2024 року гральний бізнес заплатив 9,6 млрд грн податків, що майже втричі більше, ніж рік тому. Втім, за оцінками експертів, 40-60% ринку азартних послуг перебуває у тіні.

Під час підготовки публікації використали матеріали: заяву Гетьманцева у Telegram, коментар юриста Людмили Куси, дані з ЄРДР та пост "Монополіст" у Telegram.

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