У Раді спростували масове закриття ФОПів після ухвалення закону про підвищення податків

За його даними, за 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилась. Так, станом на 1 грудня 2024 року кількість ФОП становить 2 076,7 тисяч, з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тисяч, що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тисяч осіб. Показник росту новостворених ФОП перевищує показник припинених майже на 92,0 тисяч осіб.

Крім того, за останні 2 місяці кількість новостворених ФОП збільшилась на 7 тисяч в порівнянні з припиненими або склала 47,7 тисяч платників проти 40,7 тисяч припинених ФОП.

"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", - заявив Гетманцев.

Напередодні видання "Опендатабот" повідомило про те, що в Україні після підписання президентом Володимиром Зеленським наприкінці листопада закону про підвищення податків закрилося 22,5 тисячі ФОПів. Видання пише, що в перші дні кількість закриттів сягала більше ніж 1 000 щодня, хоча зазвичай на день закривають приблизно 700 ФОПів.

Нагадаємо, закон про підвищення податків набрав чинності з 1 грудня. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного.

Закон передбачає встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи. Також передбачено встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Ці податки потрібно платити з 1 січня.