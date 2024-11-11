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У Раді пропонують декриміналізувати порно: про що йдеться

Понеділок 11 листопада 2024 16:18
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У Раді пропонують декриміналізувати порно: про що йдеться У ВРУ зареєстрували доопрацьований законопроект №12191 (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований проект закону №12191, який має на меті декриміналізувати порно в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний законопроект.

Що може змінити схвалення законопроекту

Проект закону №12191 про внесення змін до Кримінального кодексу України (ККУ) щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності було зареєстровано у парламенті 11 листопада.

У Раді пропонують декриміналізувати порно: про що йдеться

Картка законопроекту №12191 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Один з його авторів - народний депутат Ярослав Железняк - розповів у своєму Telegram, що ця версія документа (на відміну від попередньої) є більш консервативною.

"Після більше як року дискусії з комітетом і робочою групою, я радий повідомити про досягнення компромісу. І хоча у нас були й емоційні баталії, але радий бачити другим співавтором голову робочої групи Владлена Неклюдова та членів правоохоронного комітету у співавторстві", - написав нардеп і уточнив, що законопроект підписали 28 осіб.

За словами Железняка, документ пропонує змінити статтю 301 ККУ так, щоб "дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру не кидали у в'язницю на 3-5 років".

При цьому кримінальна відповідальність залишиться за:

  • порно без згоди (порнопомста, deep fake)
  • екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія)
  • порно з дітьми та розповсюдження серед дітей (тут деякі положення пропонують посилити)

"Аби не було спокуси маніпулювати: сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами. Навіть через це дискусію по 302 статті вирішили перенести на друге читання", - наголосив нардеп.

Він зауважив, що не йдеться про "легалізацію порно".

"Воно легалізоване. І ми вже пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо. Це - "декриміналізація порно". Щоб людей не кидали у в'язницю за зберігання контенту або не проводили масові "таємні закупівлі" у веб-камерах. І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото", - нагадав Железняк.

У Раді пропонують декриміналізувати порно: про що йдетьсяУ Раді пропонують декриміналізувати порно: про що йдетьсяУ Раді пропонують декриміналізувати порно: про що йдеться

Допис Железняка (скриншот: t.me/yzheleznyak)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав українців, які заробляють на акаунтах в OnlyFans, задекларувати свої доходи та сплачувати податки.

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