В Раде заявили, что будут работать, несмотря на вспышку коронавируса

Верховная рада будет работать на следующей пленарной неделе, несмотря на коронавирус у руководства парламента и народных депутатов. Однако из-за вспышки COVID-19 парламент планирует внести изменения в календарный план.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, народные депутаты соберутся во вторник, чтобы рассмотреть изменения в календарный план. Сейчас у парламента запланирован полноценная рабочая неделя.

"Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть наиболее насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций, и очевидно, какой из тех вариантов будет выбран", - рассказала Кравчук.

Напомним, 11 ноября подтвердили коронавирус у главы Рады Дмитрия Разумкова. После подтверждения диагноза спикер парламента пошел на самоизоляцию.

Позже стало известно о заболевании COVID-19 первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука.

Кроме того, в начале неделе подтвердили коронавирус у президента Владимира Зеленского