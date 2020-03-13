В Раде введут дополнительную аккредитацию для СМИ из-за коронавируса

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В парламент будут пропускать ограниченное количество журналистов

На время действия карантина в Верховную раду будет допускаться ограниченное количество представителей СМИ, которые получат дополнительные бейджи для аккредитации. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Всю информацию предоставят представители пресс-службы и Аппарата парламента.

"Хочу показать, что будет такая форма нового бейджа на промежуток дополнительной аккредитации. Всю информации предоставят представители пресс-службы и Аппарата ВР. Такие удостоверения будут выдаваться на телевизионные каналы и другие издания", - заявил Разумков.

Он отметил, что в парламент будут пропускать ограниченное количество журналистов.

"Мы много общались с представителями всех фракций и групп. Было предложение ограничить доступ и в том числе для журналистов... Было принято решение ограничить доступ для всех, кроме журналистов, чтобы вы могли работать здесь, на третьем этаже. Фактически, мы вводим систему от одного канала - одна съемочная группа: это журналист и оператор. А если мы говорим о других СМИ: это один представитель от этого СМИ", - добавил спикер ВР.

Напомним, ранее Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Отмечалось, что до 3 апреля будет ограничен допуск к административным зданиям, сооружениям и служебным помещениям ВР всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе.

Как писало РБК-Украина, с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Правительство решило, что до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий при участии более 200 человек (в Киеве - более 60).