В Раде требуют изменить формат работы из-за коронавируса

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Аграрный комитет хотят отправить на обсервацию

Часть фракций требует на несколько дней перенести роботу Верховной рады "в режим комитетов". Это требование возникло в связи с тем, что нардеп от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел коронавирусной болезнью.

Об этом в своем Telegram написал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"В связи с тем, что депутат от "Батькивщины" заболел коронавирусом, часть фракций требует на несколько дней перенести роботу Рады "в режим комитетов". Без пленарных заседаний. Кроме того, хотят, чтобы весь аграрный комитет отправили на обсервацию. Но такое решение опять парализует работу парламента", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее глава Верховной рады Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента провести срочное заседание в 12:00.

Как писало РБК-Украина ранее, народные депутаты вчера поддержали изменение графика проведения пленарных заседаний парламента. За такое решение проголосовали 324 парламентария.

Подчеркнем, замглавы Рады Елена Кондратюк заявила, что народный депутат от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел коронавирусом. В среду, 20 мая, на заседании парламента отсутствует вся фракция. Кондратюк отметила, что все депутаты пошли на самоизоляцию.

Автор: Юлия Струк