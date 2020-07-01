В Раде согласовали выделение средств на выплаты больным COVID-19 медикам

Бюджетный комитет согласовал выделение средств Минсоцполитики
В Верховной раде согласовали выделение средств из госбюджета на страховые выплаты в случае заболевания или смерти медицинских работников от COVID-19. Такое решение принял комитет по вопросам государственного бюджета.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Средства выделят из фонда борьбы с коронавирусом.
"Члены комитета согласовали выделение Министерству социальной политики средств государственного бюджета для предоставления финансовой помощи Фонду социального страхования для проведения страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19", - указано в сообщении.
Кроме того, комитет согласовал и выделение Министерству юстиции средств из фонда борьбы с коронавирусом.
Напомним, в Минсоцполитики анонсировали страховые выплаты семьям медиков, погибших в результате профессионального заболевания коронавирусом; на это предусмотрено 1,57 миллиона гривен.
Как писало РБК-Украина, доплаты медикам продлят до конца года.
Кроме того, с 1 сентября правительство планирует выделить 2 миллиарда гривен на повышение зарплат медработникам.
Автор: Юлия Струк