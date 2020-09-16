ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде сказали, почему 35 млрд гривен из Фонда COVID-19 пошли на дороги

Автор: Анастасия Рокитна, Ульяна Безпалько

В парламенте рассказали, почему из коронавирусного фонда на дороги пошли почти 35 млрд гривен. Это вызвало дискусии.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией".

Замглавы бюджетного комитета Трухин (Александр Трухин ("Слуга народа") сообщил, что строительство дорог это возможность доставить больного вовремя в больницу.

"Это не только сообщение между населенными пунктами. Это еще и рабочие места. Если человек теряет работу или временно не получает зарплату, можно давать ему рыбу. А можно дать удочку, чтобы он сам словил эту рыбу", - считает он.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан считает, что хорошие дороги - "лицо" государства.

"Однако есть немало других инфраструктурных проектов, которые также требуют неотложного финансирования, особенно во время пандемии. Это в частности строительство больниц и их оснащение современным оборудованием", - сказал РБК-Украина чиновник.

Напомним, из фонда COVID-19 успели потратить только около трети средств - 34,7%.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус