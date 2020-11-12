Раде рекомендуют не ужесточать ответственность за публичное оскорбление военных

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховной раде рекомендуют не ужесточать ответственность за публичное оскорбление военнослужащих и волонтеров. Соответствующее решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет рекомендовал отклонить проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении ответственности за публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров, участников Революции достоинства №3085", - сказано в сообщении.

Законопроект предлагал дополнить Уголовный кодекс статьей 1511 и установить уголовную ответственность за публичное оскорбление военнослужащих, волонтеров и участников Революции достоинства.

Публичное оскорбление этих категорий лиц предусматривалось наказывать штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Те же действия с использованием средств массовой информации или интернета планировалось наказывать штрафом от пятидесяти до трехсот таким минимумов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Наиболее жесткое наказание предлагалось, если оскорбления нанесла организованная группа лиц, и они были сопряжены с распространением заведомо ложных сведений о совершении военными, волонтерами и участниками Майдана тяжкого или особо тяжкого преступления.

За это грозил штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, правоохранительный комитет рекомендует парламенту заменить пожизненное заключение на более мягкое наказание.

Как писало РБК-Украина, ранее этот комитет также рекомендовал ВР направить на доработку законопроекты о возмещении ущерба потерпевшим от насильственных уголовных правонарушений.