Раде рекомендуют принять закон о реестре и химической кастрации педофилов

Комитет Верховной рады вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендует Раде принять в целом законопроект №6607 о реестре и химической кастрации педофилов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя директора Департамента коммуникации Национальной полиции Ольги Атамановой.

Решение было принято в ходе сегодняшнего заседания комитета.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о внедрении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)" рекомендуют принять в целом.

Напомним, убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе большой резонанс, после чего украинцы массово подписывали петицию против педофилов. Так, 22 июня утром документ собрал необходимое количество голосов поддержки и даже превысил отметку в 25 тысяч.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что основной версией убийства девочки в Одесской области является убийство на сексуальной почве.