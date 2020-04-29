Раде рекомендуют освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с COVID-19

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с коронавирусной болезнью. Об этом написал первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Соответствующий законопроект №3329-2 рекомендуется принять в целом.

"Только что комитет рекомендовал наш новый антикризисный законопроект №3329-2 в целом! Напомню, что одна из основных новаций - освобождение от НДФЛ и военного сбора зарплат медиков и работников, которые борются с COVID-19", - написал парламентарий.

Кроме того, документом предусмотрено:

продление до конца карантина ранее введенных налоговых льгот и послаблений в администрировании;

продление еще на месяц увольнения ФЛП от ЕСВ за себя;

неначисление штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам до 31 июля.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, определяющее правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с коронавирусом будут получать повышенные зарплаты.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство здравоохранения определило перечень должностей медицинских работников с повышенными доплатами.