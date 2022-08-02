В Раде развеяли мифы о резонансном законопроекте о вакцинации украинцев

Председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что на последнем заседании комитет рассмотрел более 1 тісячи поправок ко второму чтению законопроекта о системе общественного здоровья (№ 4142). Он также развеял самые известные фейки о законопроекте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радуцкого в Facebook.
По его словам, основа цель законопроекта - определить, как государство должно противостоять биологическим угрозам: функции госструктур и местной власти, обязанности предприятий и граждан.
Впрочем, отмечает Радуцкий, законопроект стал мишенью информационных атак. "Снова разгоняют множество мифов, которые не имеют ничего общего с текстом законопроекта. Нарративы очень похожи на тезисы пропагандистов Кремля", - добавляет Радуцкий.
По его мнению, СБУ должна обратить внимание как на работу российских ботоферм, так и на их сообщников в Украине.
В то же время он привел десятку самых известных фейков о законопроекте №4142, сравнив выдумки и текст законопроекта.
Миф № 1: закон № 4142 вводит принудительную вакцинацию населения
МИФ № 2: закон № 4142 нарушает конституционные права украинцев
МИФ № 3: законопроект № 4142 предоставляет правительству право проводить опасные эксперименты на украинцах
Миф № 4: закон № 4142 позволяет забирать детей у тех, кто не вакцинируется сам и не вакцинирует ребенка
Миф № 5: на украинцах разрешат испытывать экспериментальные препараты
Миф № 6: правительству разрешат конфисковать имущество невакцинированного человека
Миф № 7: все данные об украинцах будут внесены в единую электронную систему, правительство сможет использовать их в своих целях
Миф №8: украинцев, которые откажутся проходить обязательные медосмотры, привлекут к уголовной ответственности
Миф №9: детям запретят посещать учебные заведения без одной или нескольких прививок
Миф № 10: закон № 4142 заставит украинцев менять крышу здания, если она сделана из шифера
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