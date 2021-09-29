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В Раде рассказали, когда усилят ответственность за подделку COVID-сертификатов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни. Документы будет поставлен на повестку дня парламента в срочном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

"Этот законопроект будет принят в ближайшие дни, поскольку это внеочередная вещь, потому что это угроза национальной безопасности, здоровью граждан Украины", - сказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп.

Он еще раз подчеркнул, что усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов нужно срочно и законопроект наберет конституционное большинство.

По его словам, законопроект будет рассматриваться в Раде уже на следующей неделе. "Я все же жду следующую парламентскую неделю и уверен, что спикер не будет возражать, чтобы этот законопроект был поставлен на повестку дня срочно", - добавил депутат.

Напомним, 27 сентября прошло совещание у президента Украины Владимира Зеленского, по итогам которого Кабмин должен предложить меры для борьбы с подделкой тестов и сертификатов о вакцинации.

Отметим, Минздрав Украины потребовал отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации во вверенных им медучреждениях.

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