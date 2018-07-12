В Раде рассказали о причинах высокой смертности от рака в Украине

При потребности в 2,5 миллиарда гривен на лечение онкобольных Кабмин выделил лишь 709 миллионов

В бюджете на 2018 год предусмотрено, что только 30% больных раком получат лечение по схеме "деньги идут за пациентом". Об этом заявила народный депутат, председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, говорится в материале РБК-Украина "Ценою в жизнь: почему Украина не может эффективно бороться с онкологическими заболеваниями".

По мнению Ольги Богомолец, высокая смертность от рака является следствием катастрофического недофинансирования лечения онкобольных.

"Когда я называю наши цифры смертности от рака в Европе, мои коллеги отказываются им верить, но это действительно так. В бюджете на 2018 год предусмотрено, что только 30% больных раком получат лечение по схеме "деньги идут за пациентом". Остальным придется искать средства самостоятельно или умирать", - рассказала народный депутат.

По ее словам, при потребности в 2,5 миллиарда гривен на лечение онкобольных Кабмин выделил лишь 709 миллионов.

"Как глава комитета я обращалась к правительству с требованием увеличить эту сумму хотя бы до 1,8 миллиардов гривен, но руководство страны, видимо, посчитало, что у них есть статьи расходов поважнее, и наши требования были отвергнуты", - сообщила Богомолец.

Вместе с тем, в Минздраве отмечают, что, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону после того, как начнется реформа вторичного и третичного уровней медпомощи, то есть обычных больниц и специализированных медучреждений.

Так, в пресс-службе Минздрава заверяют, что ведомство сейчас активно работает над разработкой гарантированного пакета медицинских услуг для этих уровней медицинской помощи.

Это документ, в котором будет четко прописано, какие медицинские услуги оплачивает государство, а какие пациент должен оплатить сам. Первый драфт пакета планируется для опубликования весной 2019 года. С этого времени начнется дискуссия с обществом по приоритетным нозологиям (группам заболеваний, - ред.) в гарантированном пакете. Одним из важных принципов формирования пакета будет предотвращение катастрофических расходов семей. Онкологические случаи одни из таких", - говорят в Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в 2017 году заболевание раком было зарегистрировано у 135,5 тыс. человек.

Также сообщалось, что Минздрав отправил ряд препаратов регионы по программе государственных закупок "Взрослая онкология".

Так, по данным Минздрава, государственный бюджет, выделенный на закупку лекарств на национальном уровне, позволяет покрывать в среднем 45% от всего объема потребности.