В Раде призвали срочно принять решения для борьбы с распространением коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кондратюк призывает власть действовать более решительно

Власть должна перестать бояться острых вопросов и начать решительно действовать во время пандемии коронавируса, включая возможные изменения в бюджет и необходимые назначения. Об этом написала в блоге для "Украинской правды" заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, передает РБК-Украина.

"Уже с этого момента мы должны выбрать между двумя сценариями - решительных действий, честного разговора с гражданами, непопулярных, непростых решений или легкомыслия. К сожалению, ни один из руководителей нашей страны не сказал гражданам того, что сказала Ангела Меркель немцам - риск заболеть имеют больше чем половина граждан. Я намеренно смягчаю ее слова - правда в процентах очень резкая", - написала Кондратюк.

По ее мнению, Верховная Рада должна срочно принять все самые важные решения для борьбы с распространением коронавируса, включая возможные изменения в бюджет и необходимые назначения.

"Парламент должен брать на себя лидерство осознанного ограничения очных встреч больших групп людей - поддержать карантин собственным примером, продолжив работу в комитетах. И в этот же день попросить всех журналистов, аккредитованных для работы в ВРУ, принять необходимые предосторожности, или же правила, наконец, провозглашенного правительством карантина и не ходить по коридорам без дела, взять на себя лидерство и проводить через медиа разъяснительную работу, вместо нагнетания паники и предательства", - добавила Кондратюк.

"Где медицинские маски? Где антисептики? Где специальное оборудование? Почему никто в правительстве хотя бы еще месяц назад не позаботился об увеличении производства хоть чего-то из того, что сейчас невозможно купить в аптеке? И кто сейчас спросит - почему не выполнено ни одно из решений правительства в период, когда премьер Гончарук назвал себя ответственным за борьбу с коронавирусом, уверяя, что все в порядке? При всем уважении, я не понимаю, как наш новый министр здравоохранения будет проводить медицинскую реформу, оперировать, и одновременно заботиться о приостановлении пандемии в Украине", - добавила она

Заместитель председателя Верховной Рады убеждена, власть не может просить об ответственности граждан, оставаясь безответственной. "Надеюсь, что коллеги из монобольшинства меня услышат, как голос оппозиции и здравого смысла", - резюмировала Кондратюк.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание по закрытию границ из-за угрозы коронавируса. Тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.

Отметим, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, коронавирус был обнаружен у 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.