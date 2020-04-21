В Раде приняли решение по закону о въезде иностранцев из стран, где есть вспышка COVID-19

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС на внеочередном заседании принял заключение по законопроекту о защите населения от распространения инфекционных болезней, которым предусматривается ограничение въезда иностранцев из стран, где есть вспышка коронавируса. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, члены комитета рассмотрели соответствующий законопроект №3321 о предоставлении возможности Кабинета министров устанавливать временные ограничения или запрет въезда на территорию Украины иностранных граждан, а также транспортных средств из стран (местностей), где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также устанавливать запрет на выезд граждан Украины за пределы территории Украины.

Подчеркивается, что, по заключению комитета, предложенные законопроектом №3321 нормы ЗУ "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней" не учитывают все принципы и рекомендации Международных медико-санитарных правил в соответствии с Соглашением об ассоциации.

"В соответствии с постановлением комитета: проект закона не противоречит целям Соглашения об ассоциации, поскольку направлен на защиту населения от распространения инфекционных болезней, в частности, COVID-19, в то же время требует доработки с учетом международно-правовых обязательств Украины и с целью приведения его в соответствие с Международными медико-санитарными правилами, которые Украина должна имплементировать в соответствии с Соглашением об ассоциации", - указано в сообщении.

Напомним, КМУ 10 апреля внес в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите населения от распространения инфекционных болезней".

Как писало РБК-Украина ранее, данный проект закона КМУ одобрил на своем заседании 8 апреля.