Раде предлагают ввести обязательную проверку на опьянение для участников ДТП

В частности, предлагается ч. 1. ст. 226 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнить пунктом о том, что в случае ДТП с пострадавшими водителей необходимо проверить на состояние алкогольного или наркотического опьянения, или пребывания влиянием под лекарственными препаратами в обязательном порядке.

Отметим, на сегодня такая проверка проводится, если у полиции есть основания полагать, что водители находятся в состоянии опьянения.

Также предлагается п.2 ч.3 ст.214 Уголовного кодекса дополнить предложением о том, что при совершении ДТП проводится обязательное медицинское освидетельствование водителя.