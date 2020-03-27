Раде предлагают внести изменения в законы для обеспечения лечения коронавируса

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Так, проект внесли в ВР в пятницу, 27 марта. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Сейчас его текст отсутствует на сайте парламента.

Авторы законодательной инициативы - 15 парламентариев от разных политических сил. Среди них и глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец в своем видеообращении заявил, что количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он подчеркнул, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

Как писало РБК-Украина, парламент 26 марта должен был собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть пакет "антикоронавирусных" законопроектов, однако заседание отложили.

В Верховной раде заявили, что заседание состоится тогда, когда будет принято решение по секвестру государственного бюджета.

При этом глава государства Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций и призывал депутатов ВР собраться на внеочередное заседание в субботу, 28 марта.