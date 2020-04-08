Раде предлагают ограничить въезд иностранцев из стран, где есть вспышка коронавируса

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На период карантина въезд иностранцев в Украину вообще запрещен

Кабинет министров предлагает Верховной раде принять законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите населения от распространения инфекционных болезней". Соответствующий закон был поддержан правительством в ходе сегодняшнего заседания, его текст есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, проектом предлагается внести изменения в законы "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней".

Предусматривается установление временного ограничения или запрета въезда на территорию Украины иностранных граждан, а также транспортных средств из стран (местностей), где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также обязанности для лиц, в отношении которых есть подозрение на инфекционную болезнь, предоставление ими информированного согласия на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий, что предусматривает, в том числе, согласие на самоизоляцию в течение инкубационного периода.

Ожидается, что принятие закона приведет к уменьшению распространения случаев заболевания коронавирусом.

Подчеркнем, на период карантина въезд иностранцев в Украине вообще запрещен.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая.

Как писало РБК-Украина, во время совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского подчеркивалось, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей.