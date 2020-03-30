Раде предлагают направить почти 100 млрд гривен на борьбу с коронавирусом

Кабинет министров предлагает Верховной раде создать в составе государственного бюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,1 млрд грн, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины этой болезни. Об этом свидетельствует проект закона об изменениях в госбюджет-2020.

Предлагается, что средства Фонда будут направлены на:

финансовое обеспечение здравоохранения (дополнительные доплаты к заработной плате медработникам, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (быстрые экспресс-тесты, анализаторы ПЦР на COVID-19, расходные материалы для вирусологических лабораторий, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и т.д.);

социальную защиту (доплаты гражданам Украины, предоставление финансовой помощи Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и предоставления трансферта Пенсионному фонду Украины);

восстановление расходов и предоставление кредитов по бюджетным программам, которые были сокращены в связи с созданием Фонда;

пополнение резервного фонда государственного бюджета.

Также, в законопроекте предусмотрена норма, что в случае необходимости увеличения объема Фонда, Минфин по решению Кабмина может осуществлять сверхплановые заимствования.

При этом для создания Фонда были пересмотрены расходы по ряду других бюджетных программ. Так, предусматривается сокращение расходов и предоставление кредитов, в частности на:

выплату льгот и жилищных субсидий гражданам - 8,2 млрд грн;

государственного фонда регионального развития - 7,5 млрд грн;

поддержку и развитие объединенных территориальных общин - 2,1 млрд грн;

выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения (перенесен срок введения повышенных размеров некоторых социальных выплат с 1 января на 1 июля 2020 года) - 1,9 млрд грн;

функционирование Фонда энергоэффективности - 1,6 млрд грн;

субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав - 1,2 млрд грн;

статистические наблюдения - 1,2 млрд грн;

капитальные расходы центральных органов исполнительной власти - более 1 млрд грн;

проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" - 0,9 млрд грн;

расходы на командировки органов государственной власти - около 0,7 млрд грн.

Вместе с тем проектом увеличен на 3 млрд грн объем резервного фонда на осуществление непредвиденных мероприятий, которые в соответствии с законами могут осуществляться за счет средств бюджета, но не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.

Также в документе учтены перераспределение бюджетных назначений для финансирования неотложных текущих потребностей, а также предусмотрены дополнительные расходы, в частности на:

финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда в сумме 19,7 млрд грн;

обслуживание государственного долга - 3,3 мллрд грн;

реструктуризацию угольной отрасли (оплата труда шахтерам) - 1,6 млрд грн, и тому подобное.

Напомним, ранее в Раде появился текст законопроекта Кабмина об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, правительство на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз.

Кабмин пересматривает бюджет-2020, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, жертвами которого в Украине уже стали 11 человек.