В Раде появился текст законопроекта об обеспечении лечения коронавируса

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проектом предлагается предусмотреть возможность применения для лечения человека, больного коронавирусной болезнью (COVID-19), подтвержденной по результатам лабораторного тестирования, незарегистрированных лекарственных средств, рекомендованных официальным органом США, стран - членов Европейского союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая и Израиля для лечения коронавирусной болезни в соответствующей стране.

Также предлагается разрешить применение зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения, при наличии доказанной эффективности по лечению коронавируса и/или рекомендованные официальным органом США, стран - членов ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Израиля для лечения коронавирусной болезни в соответствующей стране. Порядок назначения и применения таких лекарственных средств в недельный срок должно установить Министерство здравоохранения.

Проектом закона также предусматривается:

утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней;

проведение экспертизы регистрационных материалов и материалов о внесении изменений в регистрационные материалы лекарств для лечения COVID-19 при условии подачи регистрационных материалов и материалов о внесении изменений в регистрационные материалы, изложенных на украинском или английском языке, в срок до 5 календарных дней;

принятие решений о госрегистрации или об отказе в ней таких лекарственных средств в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты поступления в Минздрав выводов о качестве, безопасности и эффективности лекарственных средств, составленных ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" по результатам экспертизы регистрационных материалов (регистрационного досье).

Кроме того, в законе прописывается проведение экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни и существенных поправок к ним в срок до 5 календарных дней.

Документом также предлагается осуществление Минздравом неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, лекарственных средств для лечения COVID-19 и мониторинга безопасности и эффективности лекарств для лечения коронавируса.

Напомним, данный проект закона был зарегистрирован в Раде в пятницу, однако изначально его текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина, глава Минздрава Илья Емец в своем видеообращении заявил, что количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он подчеркнул, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

Так, парламент 26 марта должен был собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть пакет "антикоронавирусных" законопроектов, однако заседание отложили. В Верховной раде заявили, что заседание состоится тогда, когда будет принято решение по секвестру государственного бюджета.