В Раде пока нет голосов за конституционную реформу, - Парубий

По словам спикера, подобная реформа госуправления в настоящее время проводится во многих европейских странах

Сегодня в парламенте не хватает достаточного количества голосов за конституционную реформу. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Конституционная реформа, по словам спикера, должна установить четкое понимание между ветвями власти.

"В чем логика изменений в Конституцию. Замысел состоит в том, чтобы не было дуализма власти и противостояния. Когда правила игры заложены неправильно, то это неизбежно вызывает конфликт: когда в соотношении между ветвями власти нет четкого понимания. Я являюсь большим сторонником конституционной реформы. Я понимаю, что на сегодня мы еще не имеем в зале необходимого количества голосов, но дискуссию вокруг этих изменений считаю правильной. Конституционную реформу необходимо проводить", - сообщил Парубий.

По его словам, подобная реформа госуправления в настоящее время проводится во многих европейских странах. В частности, в Молдове и Грузии.

"Когда у нас обязанности исполнительной власти распределены между Кабинетом министров и Администрацией президента - это неизбежно будет приводить к недоразумениям... Когда мы говорим о парламентской республике, имеется в виду упорядочить соотношение между ветвями власти. Четкое разграничение законодательной, исполнительной и судебной власти - это и есть полноценная система государственного управления", - подчеркнул спикер.

Напомним, Парубий заявил, что народные депутаты могут проголосовать за снятие неприкосновенности в сентябре-октябре.