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В Раде подтвердили коронавирус у еще одного нардепа

Киев, Суббота 10 октября 2020 22:09
В Раде подтвердили коронавирус у еще одного нардепа
Фото: Сергей Евтушок (facebook.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Коронавирус подтвердили у народного депутата из фракции "Батькивщина" Сергея Евтушка. Коронавирус у него обнаружили несколько недель назад, но повторный тест сегодня снова оказался положительным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, уже неделю у него нет симптомов COVID-19.

"Ни кашля, ни температуры, ни потери вкуса или обоняния. А контрольный тест на коронавирус через 2 недели опять положительный", - отметил он.

Евтушок рассказал, что продолжает лечение от коронавируса и находится на самоизоляции. Вместе с ним инфицировались и члены его семьи.

"Очень рад, что семья легче и быстрее перенесла все это, жена с дочкой уже имеют отрицательные тесты", - добавил нардеп.

Напомним, недавно коронавирусом переболела лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Также РБК-Украина писало, что коронавирус подтвердили у народных депутатов Нестора Шуфрича и Игоря Палицы.

До этого, заболевание COVID-19 диагностировали у председателя партии "Слуга Народа" Александра Корниенко.

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