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В Раде планируют создать ВСК по расследованию убийства Шеремета

Новости » Политика     10.03.2020 - 17:51
В Раде планируют создать ВСК по расследованию убийства Шеремета
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Регламентный комитет 11 марта рассмотрит соответствующий проект постановления

Профильный комитет Верховной рады рассмотрит проект постановления "О создании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета". Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР на 11 марта.

Согласно данным на сайте парламента, проект постановления инициирован народным депутатом Ириной Фриз.

"О проекте постановления Верховной рады Украины "О создании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета №2756", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля следствие заявило, что продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Представители следственной группы отмечали, что на данный момент также проводится 32 судебные экспертизы.

Как писало РБК-Украина, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка, которого недавно Рада отправила в отставку, сообщал, что для передачи в суд материалов дела об убийстве Шеремета на данный момент собрано недостаточное количество доказательств. При этом подозрения фигурантам дела генпрокурор считал обоснованными.

Добавим, следователям Нацполиции поручили проверить версии невиновности фигурантов дела Шеремета, о которых заявляли их адвокаты.

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Новости Украины ВСКВерховная РадаПавел Шеремет
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