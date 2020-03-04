В Раде определились с форматом голосования за новое правительство

Фото: Совет (Виталий Носач, РБК-Украина)

За правительство будут голосовать пакетно

Верховная рада во время одобрения состав нового правительства будет голосовать пакетно, но с перечнем должностей и фамилий. Об этом сообщила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Верещук, депутаты будут голосовать только за тех министров, фамилии которых будут зачитаны.

"Отдельно будет министр обороны проголосован и министр иностранных дел. Вы увидели, что нельзя голосовать за одного человека в качестве премьера по вопросам европейской интеграции и министра иностранных дел. Поэтому глава МИД будет Кулеба, а министром по вопросам европейской интеграции будет Пристайко", - заявила Верещук

"Мы будем голосовать пакетно, но с перечнем должностей и фамилий. То есть те фамилии, которые будут прочитаны - они будут проголосованы", - добавила она.

Напомним, 4 марта в Верховной раде планируется голосование по отставке премьер-министра Алексей Гончарука и назначению нового премьера и нового состава правительства.

Ранее источник во фракции "Слуга народа" сообщил, во фракции не хватает голосов за новый состав Кабинета министров для голосования пакетом.