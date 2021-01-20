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В Раде объяснили, зачем в Украине создадут реестр вакцинированных от COVID

Киев, Среда 20 января 2021 11:56
В Раде объяснили, зачем в Украине создадут реестр вакцинированных от COVID
Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине планируют создать реестр вакцинированных от коронавируса, чтобы отслеживать количество привитых граждан и возможные осложнения. Также он нужен, чтобы внедрить электронные паспорта о вакцинации.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Будет создан реестр вакцинированных по очень многим причинам. Во-первых - мы должны знать количество вакцинированных, и без реестра это будет очень трудно сделать. Во-вторых - мы должны отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации. В-третьих - министерство разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов вакцинированных", - заявил он.

Радуцкий добавил, что начало вакцинации в Украине запланировано на вторую неделю февраля. В ходе вакцинации планируют привить не менее 50% населения страны бесплатно.

Напомним, в конце декабря в Раду внесли постановление о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса. Одним из пунктов постановления было создание отдельного реестра вакцинированных лиц.

Позже президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров ускорить процесс создания реестра вакцинированных.

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Новости Украины Общество реестрвакцина от коронавируса

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