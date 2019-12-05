В Раде назвали причину драки между нардепами

В Верховной раде произошла драка между депутатами фракции "Слуга народа" Гео Леросом и Максимом Бужанским. Эту информацию журналистам подтвердила депутат Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, Лерос в закрытом чате фракции высказался матом в отношении депутата Ирины Верещук, а Бужанский требовал извинений.

"На самом деле я поражена нашими мужчинами во фракции "Слуга народа", которые не будут терпеть, когда над женщиной кто-то будет таким способом неправильно себя вести. Когда это происходит публично, даже в чате, когда это видят другие женщины, это конечно немножко неприятно. Я вчера его попросила, найди время и извиниться, ибо матом писать нехорошо", - заявила Верещук.

По ее словам, в чате депутаты обсуждали актуальные законопроекты.

"У нас есть переписки. И про землю, и про Избирательный кодекс... Драки не было. К нему подошел Максим и попросил извиниться. Он начал возражать в такой способ", - пояснила она.

Напомним, сегодня в Раде подрались депутаты от фракции "Слуга народа". Драка произошла за колонной, которая находится в секторе "Европейской солидарности". Было опубликовано фото и видео с места драки.

РБК-Украина ранее писало о первой драке в Раде. 30 октября подрались депутат от ОПЗЖ Николай Скорик и депутат от СН Николай Тищенко.

Также недавно произошла драка между экс-нардепом Олегом Ляшко и нардепом Андреем Герусом.