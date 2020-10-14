В Раде коронавирусом заболели около 90 человек, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

По состоянию на сегодня коронавирус в Верховной раде подтвердили у около 90 человек. Это не только народные депутаты, но и сотрудники аппарата парламента.

Об этом рассказал глава ВР Дмитрий Разумков во время общения с журналистами возле здания парламента.

По информации Разумкова, коронавирусом болеют или уже переболели около 60 народных депутатов, но каждый день фиксируют новые случаи.

"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это в аппарате. По нардепах последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют", - заявил он.

В то же время Разумков отметил, что несмотря на коронавирус, Рада не планирует уходить на карантин.

"Рада в прошлый раз не шла на карантин, и в этот раз не будет уходить на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но ВР, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин", - подчеркнул спикер парламента.

Напомним, недавно стало известно о заболевании коронавирусом нардепа от "Батькивщины" Сергея Евтушка. Семья нардепа тоже болела COVID-19.

До этого коронавирус подтвердили в главы "Слуги народа" Александра Корниенко.

Кроме того, инфицировались коронавирусом нардепы Нестор Шуфрич и Игорь Палица.