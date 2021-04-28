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В Раде хотят заслушать Шмыгаля по выполнению постановления о противодействии COVID

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации обратится к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, чтобы инициировать рассмотрение отчета премьер-министра Дениса Шмыгаля. Его хотят заслушать по выполнению постановления ВР о противодействии COVID-19.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета поддержали предложение обратиться к председателю ВР с просьбой инициировать рассмотрение отчета премьер-министра Дениса Шмыгаля о состоянии обеспечения Кабинетом министров выполнения постановления "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз", - говорится в сообщении.

Заслушивание хотят провести в ходе ближайших часов вопросов к правительству в Раде.

Что предусматривало постановление

Принятый парламентом документ предусматривал:

  • создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
  • массовое тестирование на коронавирус;
  • увеличение мощностей лабораторий;
  • перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.

Планировалось введение в действие единой всеукраинской многоканальной телефонной линии для Украинской, имеющих симптомы или болеют коронавирусной болезни для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Напомним, в конце октября 2020 года Рада одобрила соответствующий проект постановления №4228. Согласно документу, в Украине должны были создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Как писало РБК-Украина, пленарное заседание Верховной рады в эту пятницу могут отменить. Традиционно на нем происходит заслушивание Кабинета министров.

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