Радбез ООН сьогодні обговорить зарозу теракту на ЗАЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС

У п'ятницю, 23 червня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй під час чергового засідання обговорить загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Збори ініціювали Сполучені Штати Америки та Албанія. Відомо, що від ООН виступить заступниця Генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло.
Вона надасть оновлену інформацію щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні, як зазначено в секретаріаті Ради Безпеки.
У розкладі засідань Радбезу питання назвали "підтримання миру та безпеки України". Зустріч розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за даними розвідки та служби безпеки Росія може здійснити терористичний акт з викидом радіації на ЗАЕС.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак передав раднику президента США Джо Байдена дані української розвідки про плани російських військових, зокрема щодо ЗАЕС.
Російські війська, 6 червня, підірвали Каховську ГЕС. Теракт спричинив масштабну екологічну катастрофу. Вода затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях. Загинуло щонайменше 21 людина.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загальні екологічні збитки оцінюються на суму 1,5 млрд доларів.
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