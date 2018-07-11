Рада завтра внесет поправку относительно ВАКС, - Парубий

Спикер также отметил, что повестка дня на четверг не будет кардинально изменено

Ключевым вопросом последнего пленарного четверга в Верховной раде Украины (ВРУ) будет внесение поправки в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины (ВРУ) во время встречи с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Парубий отметил, что завтра ключевым вопросом повестки дня будет внесение поправки в законопроект №7441 "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

"Я думаю, что это решение будет ключевым. Сегодня должен состояться комитет. Это откроет нам возможность внести правку в закон № 7441 и, соответственно, завершить вопрос закона о создании ВАКС", - заявил Парубий.

Спикер подчеркнул, что повестка дня на четверг не будет кардинально изменена.

"Могу сказать, что повестка дня на четверг не будет кардинально меняться. Это будет наш заключительный пленарный день. Мы ожидаем и решения по уголовным проступкам. Если будет решение комитета, завтра можем войти в рассмотрение этого законопроекта. Он очень важен для правоохранительной системы. Я надеюсь, что мы сможем завершить пленарную часть сессии на важном решении антикоррупционной правки, которая суммирует все реформы этой весны и начала лета", - добавил он.

Ранее Парубий заявил, что после внесения поправки в закон о судоустройстве и статусе судей все дела Национального антикоррупционного бюро будут переходить в юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда.

Он также отметил, что комитет в среду рассмотрит внесение поправок в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о запуске ВАКС.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил план создание Высшего антикоррупционного суда Украины.