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Рада завтра будет работать до исчерпания повестки дня

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Понедельник 13 декабря 2021 22:08
Рада завтра будет работать до исчерпания повестки дня Фото: Рада завтра будет работать до исчерпания повестки дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 14 декабря Верховная рада будет работать до исчерпания повестки дня. Таким образом, фракция решила не назначать внеочередное заседания парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Решили не делать внеочередного заседания, а проголосовать в первой половине дня за то, чтобы продлить работу Верховной рады до исчерпания вопросов повестки дня. Ориентируемся по времени, что где-то будем работать до 19:00", - заявил он.

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